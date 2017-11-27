Водоем во Владивостоке могут назвать «Путин»

Водоем во Владивостоке могут назвать в честь президента - «Путин». Жители города самостоятельно голосуют за понравившееся наименование на официальном сайте.

Во Владивостоке решили, что пора озеру у бухты Патрокл присвоить собственное имя. Выбрать лучшее название позволили жителям города путем народного онлайн голосования.

За прошедшие десять дней в лидеры вышло название «Патрокл» (его предпочло 30,2% голосующих). На втором месте название «Путин» (29,5%). Менее предпочтительными наименованиями для водоема оказались: «Реликтовое» и «Камышовое». Активно используют и вариант: «укажите своё название озеру».

Голосование будет продолжаться до 9 февраля. Но окончательное решение будет принято позже. Результаты народного выбора будут направлены депутатам Законодательного собрания Приморского края. После чего станет известно, будет ли озеро носить название «Путин».