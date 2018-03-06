Китайцы снимут во Владивостоке приключенческую комедию

Китайская кинокомпания Shangbao Jiayi Intenrnational Film будет снимать во Владивостоке приключенческую комедию о поисках сокровищ. Об этом сообщили в администрации Приморского края.

Рабочее название ленты – «Удивительные приключения в России». Фильм расскажет о приключениях русской девушки – балерины и ее китайского приятеля. Вместе им предстоит искать семейные сокровища. Поиски будут проходить на территории двух стран, поэтому и снимать ленту группа планирует по обе стороны российско-китайской границы.

Натурные съемки в КНР уже завершены. Теперь в августе этого года съемочная группа и актеры приедут во Владивосток для продолжения работы над «русской» частью истории. Как рассказал режиссер картины, китайцы побывали в нескольких регионах России, но остановили свой выбор именно на Приморье. Кроме городских улиц, съемки будут проходить на нескольких культурных локациях Владивостока, в том числе в филармонии и Приморской картинной галерее, а также в нескольких исторических зданиях города.