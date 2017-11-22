Ольга Бузова сообщила: хочу дочку

Ольга Бузова сообщила, что хочет дочку. К такому решению она пришла после 9-часового перелета в Тайланд.

Телеведущая поделилась со своими подписчиками новостью. Она опубликовала фотографию с двухлетней Арианной, дочкой Анны Хилькевич, и написала, что мечтает о такой же девочке.

Так получилось, что две знаменитые девушки летели в бизнес-классе одного самолета. Бузова на протяжении всего полета помогала родителям развлекать маленькую дочь. Ольга была счастлива, а Хилькевич с мужем благодарны.

К слову, мама Арианны отметила, что малышка вела себя хорошо. И это несмотря на все трудности длительного перелета.

Бузова направилась в Тайланд на отдых. Это первый ее отпуск за последние два года.