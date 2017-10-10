LADA Xray оснастили круиз-контролем с ограничителем скорости

Компания «АвтоВАЗ» объявила о том, что с начала 2018 года стала оснащать круиз-контролем с «лимитатором» высокий хэтчбек LADA Xray. Данную информацию обнародовала пресс-служба российской марки.

До настоящего времени левая часть рулевого колеса модели Xray пустовала, однако отныне руль приобрёл законченный вид, получив кнопки управления круиз-контролем с ограничителем скорости. На официальном сайте компании сообщается, что новые опции предлагаются только для модификации с 1,8-литровым двигателем в комплектациях Luxe Prestige и Exclusive.

Такие автомобили доступны на российском рынке по цене от 788 900 до 846 000 рублей. Примечательно, что до появления заводских опций владельцы были вынуждены самостоятельно оснащать свои LADA Xray круиз-контролем и «лимитатором», заимствуя детали у LADA Vesta.

Добавим, что компания также наделила исполнения Luxe и Luxe Prestige подсветкой передних дверей. Ранее эта функция была доступна исключительно на LADA Xray Exclusive.