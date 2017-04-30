Десятки мягких игрушек поселились в автомобиле жительницы Приморья. Окружающие возмущены беспечностью женщины.

Приморцы активно обсуждают странное убранство салона автомобиля одной из автоледи. Салон транспортного средства переполнен мягкими игрушками. Они поселились повсюду. Обилие мягких зайцев, кошек, собак затрудняет обзор для водителя.

Комментаторы в большинстве случаев выражают свое негодование. Многих такая непосредственность попросту раздражает. Мягкие игрушки в конечном счете, по мнению приморцев, спровоцируют аварийную ситуацию.

«Вот в такие моменты мне становится стыдно за женский пол», - делится своими чувствами один из комментаторов.