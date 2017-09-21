Флирт с ботами обошелся китайцам в 155 миллионов долларов. Сотни мужчин считали, что общаются с реальными девушками. Но стали только жертвами мошенников.

В китайской провинции Гуандун возбудили дело по факту мошенничества. Одинокие мужчины устанавливали приложение для знакомств. Там они общались с девушками, флиртовали, делали им подарки.

Но некоторые пользователи стали жаловаться на сомнительные услуги приложения, в том числе на фейковый эротический контент.

После проверки выяснилось, что все мужчины были обмануты. Ищущие общения китайцы общались с ботами, которые ненавязчиво вымогали деньги у одиноких китайцев.

Дело было возбуждено еще в августе 2017 года и только сейчас подошло к своему итогу. Соучастниками преступления считаются около 600 человек. Общий ущерб, нанесенный китайцам фейковым приложением, составил 155 миллионов долларов.