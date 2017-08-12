В Канаде медведицу привезли в ресторан для выбора десерта на день рождение. Зоозащитники инициативу не оценили.

Сотрудники одного из парков дикой природы решили порадовать медведицу Беркли на первый день рождения. Было запланировано преподнести на торжество торт-мороженое. Чтобы угощение наверняка пришлось по вкусу, медведицу отвезли в ресторан на дегустацию.

Медведицу привезли к окну автокафе. Там сотрудник предлагал попробовать различные виды десертов. Беркли больше всего пришлось по вкусу арахисовое мороженое. Видео, на котором медведица выглядывает из окна машины и выбирает мороженое, работники заповедника опубликовали в Сети.

Однако зоозащитники раскритиковали данный инцидент. Тренер Беркли утверждает, что ничего опасного в этом нет. Во время поездки в ресторан медведица была надежно прикована цепью в машине. А людей вокруг не было, так как визит был запланирован на время, когда заведение еще закрыто и не обслуживало клиентов.

Позже на сайте парка дикой природы появилось другое видео. На нем Беркли в своей привычной среде обитания поедает готовый праздничный торт на свой день рождение. Животное выглядит вполне счастливым.

Специалисты организации по защите животных вновь негативно отозвались о публикации. Они отметили, что мороженое не входит в обычный рацион питания медведя. Тем более это противоестественно делать зимой, когда животное должно находиться в спячке.