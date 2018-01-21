Ректор Ульяновского училища прокомментировал вопрос об отчислении курсантов. Свое мнение он официально выразил в эфире передачи на общероссийском телеканале.

Глава Ульяновского летного училища Сергей Краснов раскритиковал видео эротического характера курсантов учреждения. Однако торопиться с наказанием он не намерен.

Краснов признался, что возмущен поведением молодых людей. Считает такие выходки недостойными людей, которые носят китель. Но, несмотря на это, поспешно отчислять курсантов не будут. Главным образом это связано с общественным давлением. На защиту танцующих откровенные танцы ульяновских курсантов-летчиков встало общество. Нашлось много защитников их позиции.

Ректор заведения объяснил, что возможные отчисления не будут связаны лишь со скандальным видео. Есть несколько человек с плохой успеваемостью и двойками. В их отношении будут проводиться особые разбирательства. Остальные же будут просто наказаны в рамках учебного процесса.