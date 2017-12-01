Вежливость волгоградских пешеходов стала предметом для обсуждения. Комичный случай произошел на парковке одного из магазинов областного центра.

Часто курьезные случаи на дорогах как Волгограда, так и всей России, имеют негативный оттенок. Однако свежая история стала приятным удивлением.

На парковке магазина автомобилист остановился, чтобы пропустить пешехода. Тот в свою очередь стал уступать дорогу машине, сигнализируя, что пропускает автолюбителя.

Ситуация с настойчивой вежливостью позабавила волгоградцев. Однако нашлись и скептики, которые напомнили, что недавно был увеличен штраф за непропуск пешехода. Но даже это не сильно омрачило ситуацию. Многие сошлись во мнении, что ситуация, произошедшая на парковке, может стать положительным примером для окружающих. А также поспособствует налаживанию взаимовежливости.