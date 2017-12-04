Победитель чемпионата по ментальной арифметике в Москве поедет в парижский Дисней Ленд

Тысяча детей из 11 стран соберутся 10 февраля в Москве на международном чемпионате по ментальной арифметике АМАKids World Cup 2018. Благодаря обучению ментальной арифметике они получили не только умение решать за секунды примеры с четырехзначными числами, но и развили другие способности. Мгновенное запоминание стихов, умение совершать несколько интеллектуальных действий (читать стих, производить в уме арифметические действия и собирать кубик Рубика) позволит им принять участие и в творческом конкурсе AMAKids Battle.

Победитель Чемпионата поедет в Дисней Ленд по путевке от компании ENJOY. MICE & TRAVEL. Зафиксирует мероприятие книга рекордов России, ведь нечасто в одном месте собирается сразу тысяча вундеркиндов. Основатель методики «Ментальная арифметика AMAKids» Владимир Федяй считает, что «разогнать» мозг может каждый. Именно для этого он адаптировал ментальную арифметику, на которой строится образование Востока, под наш менталитет.Все участники чемпионата получат памятные призы от организаторов, а победители и призеры турнира - призы от немецкого обувного бренда THOMAS MÜNZ, производителя детских творческих наборов «Мила и Феля», сферического кинотеатра «Zыркус», интернет-магазина «Футужама» и «Продюсерской компании Матвея Аничкина».