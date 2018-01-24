Организаторы онлайн-чемпионата по ментальной арифметике «AMAKids – Поколение Z» назвали триумфаторов и призеров

На минувших выходных был организован онлайн-чемпионат по ментальной арифметике «AMAKids – Поколение Z». В нем принимали участие свыше 10 тысяч учеников «Академии развития интеллекта AMAKids», представлявших дюжину государств и заочно сражавшихся с соперниками, благодаря доступу в Сеть. Все, что требовалось для участия — переход на сайт состязаний через свой личный кабинет.

С помощью ментальной арифметики (использование цифр) можно проводить тренировки мозга. Основателем «Академии развития интеллекта AMAKids» В.Федяем была произведена адаптация классического курса такой арифметики под мышление современных детей. Ментальная арифметика налаживает единовременную работу двух полушарий мозга, что способствует повышению успеваемости ребенка в школе и росту его уверенности в своих силах.

Сообщается, что главный приз чемпионата в виде поездки в КНР завоевали В.Чшиев из Владикавказа и И.Князев из украинского города Бровары. Им не нашлось равных в ментальном счете многозначных чисел. В то же время все призеры благодаря компании AMAKids стали обладателями планшетов iPad, систем виртуальной реальности HTCVive, игровых приставок XboxOne и PlayStation 4.