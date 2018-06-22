Академия AMAKids обучает детей по интерактивным методикам

Академия развития интеллекта AMAKids успешно осваивает интерактивные методики детского обучения. Недавно заведение презентовало обновленное мобильное приложение с функцией дополненной реальности AR. Теперь курсы «Либерики», «Меморики» и «Ментальной арифметики» слушатели академии смогут проходить с привлечением мобильных электронных средств.

В том числе, специалисты академии подготовили для своих слушателей высокотехнологичные учебники с 3D-метками. Интегрированные метки взаимодействуют со смартфонами и планшетами в режиме реального времени через мобильное AR-приложение. Благодаря этому, ученики могут осваивать новый материал без участия наставников. Грамотность выполнения заданий также контролируется 3D-метками и мобильным программным обеспечением.

Академия развития интеллекта AMAKids – это более 160 000 слушателей, освоивших инновационные учебные программы по улучшению скорости чтения, устного счета, техники образного мышления и систематизации восприятия информации. В России и за рубежом действует 731 учебный центр AMAKids.