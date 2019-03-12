Китайские ученые разработали приложение с искусственным интеллектом для детей с аутизмом

Разработчики из Китая презентовали специальное мобильное приложение с технологией искусственного интеллекта. Программа поможет развивать социальные навыки детям с аутизмом. Над продуктом совместно работали больница Синьхуа и Кембриджский университет.

AI Monkey так называется новая разработка. Главный героем стал образ короля обезьян Сунь Укуна из классического романа «Путешествие на Запад», он известен всем детям Китая. Приложением смогут пользоваться дети в возрастной категории от 2-4-х лет. В приложении использованы технологии распознавания лица и искусственного интеллекта. Программа разработана для того чтобы дети улучшили свои социальные навыки через игры.

По замыслу разработчиков дети должны смотреть на экран с изображением лица короля. Картинка повторяет поведение самого ребенка. Если он отвлекается от экрана и теряет внимание, то вместо героя на дисплее появляется яркий фейерверк, который снова концентрирует ребенка на игре.

Обычно симптомы у детей с таким заболеванием можно диагностировать на 18-ом месяце жизни, полностью диагноз подтверждается после двух лет. Контролировать и улучшить состояние больного ребенка возможно с помощью тренировки и особого подхода. Рекомендуется это делать в период с двух до четырех лет, данное время самое важное в развитии мозга. Специалисты обратили внимание на то, что у многих родителей не получается в домашних условиях улучшить состояние ребенка. Медицина предлагает множество специальных лечебных курсов, но большинство не могут себе позволить дорогостоящее лечении. Благодаря новому приложению родители смогут работать над болезнью с детьми дома.

По данным официальной статистики, один из 88 детей в США страдает аутизмом. Для Китая точных данных нет, но по некоторым подсчетам местных экспертов, заболеваемость составляет в районе 1%.