В Британии создали программу, вычисляющую фейковые аккаутны

Создана программа для вычисления фальшивых аккаунтов на сайтах знакомств. Приложение разработано в Великобритании.

Изначально проект по созданию алгоритма выявления фейкового аккаунта планировался как научное исследование, но позже выдвинулось предположение о том, что такой разработкой заинтересуются такие сервисы для знакомств как Tinder и Match.com.

Ученые из британского университета создали специальный алгоритм, который умеет определять ненастоящие аккаунты пользователей сайтов знакомств. Программа основана на базе искусственного интеллекта, который использует последовательность действий, связанных с повторяющимися фотографиями, взаимодействием IP-адресов и другими критериями.

За последнее время количество мошеннических действий в сети увеличилось, но пострадавшие редко заявляют об этом, что приводит к стрессу и потере средств. Как заявляют ученые, использование искусственного интеллекта в этом вопросе поможет решить подобные проблемы.