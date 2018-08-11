Искусственный интеллект может помочь сорвать онлайн знакомства с мошенником

Приложения для знакомств и веб-сайты вскоре могут использовать вычислительные алгоритмы, которые думают, как люди, чтобы точно определить поддельные профили, предназначенные для мошенников.

Исследователи со всей Великобритании, в том числе эксперты из университета Бристоля, разработали новые алгоритмы, которые могут понять, как выглядят поддельные профили знакомств, а затем применить эти знания, когда они сканируют профили, представленные онлайн-служб знакомств.

Алгоритмы, разработанные в рамках широкомасштабного проекта по борьбе с онлайн-мошенничеством, автоматически отслеживают подозрительные признаки, непреднамеренно включенные мошенниками в демографическую информацию, изображения и самоописания, которые составляют профили, и приходят к общему выводу о вероятности того, что каждый отдельный профиль является поддельным.

Данные, собранные в лондонском полицейском управлении экономической преступности, показывают, что в 2017 более 3000 британцев потеряли в общей сложности £41million в таких инцидентах, в среднем потери в размере £11,500.

По мнению специалистов, с ростом стоимости киберпреступности важно, чтобы мы понимали, как преступники взаимодействуют с жертвами в интернете, и может ли интеллектуальный анализ данных и методы искусственного интеллекта помочь понять шаблоны и тактику, которые они развертывают.

Романтические аферы приводят не только к значительным финансовым потерям для пострадавших, но и к эмоциональной травме и стрессу. Наши исследования показывают, что мошеннические профили знакомств имеют отличительные черты, которые могут быть автоматически обнаружены с высокой степенью точности. Поскольку первым шагом в обмане потенциальной жертвы является мошеннический профиль, это дает возможность раннего и быстрого обнаружения и удаления таких профилей.

Эксперты напоминают, что мы должны помнить, что такие автоматизированные методы не являются 100% точными, поэтому они дополняют, а не заменяют существующие механизмы, основанные на человеческом обнаружении. Они представляют собой новый инструмент в борьбе с мошенничеством.

При тестировании алгоритмы выдавали очень низкую частоту ложных срабатываний, около 1%. Теперь цель состоит в том, чтобы еще больше улучшить технику и позволить ей начать заниматься службами знакомств в течение следующих нескольких лет, помогая им предотвратить размещение профилей мошенниками.

Работа над текстовыми и другими компьютерными характеристиками онлайн-сообщений и профилей знакомств стала лишь одним из аспектов общей исследовательской инициативы.

Действия направлены на активизацию усилий по выявлению и предотвращению массового мошенничества, которое использует онлайн-каналы. Другие аспекты инициативы, например, сосредоточены на более глубоком понимании психологии людей, которые, скорее всего, станут повторными жертвами онлайн-мошенничества.

Профессор Том Сорелл из Университета Уорика добавил, что мошенничество в сфере онлайн-знакомств является очень распространенным, часто не регистрируемым преступлением, которое вызывает огромные страдания для жертв, а также финансовые потери. Использование методов искусственного интеллекта для выявления подозрительной активности может изменить ход игры, что делает обнаружение и профилактику более быстрыми, легкими и эффективными, гарантируя, что люди смогут использовать сайты знакомств с гораздо большей уверенностью в будущем.