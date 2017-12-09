Медики пришили подростку в Ирландии ступню задом наперед

Медики подростку в Ирландии пришили ступню задом наперед . Она заменила коленный сустав.

15-летний житель Ирландии, Тристин Стюарт, еще в 2014 году стал жаловаться на боли в ноге. Однако только спустя два года врачи диагностировали у него саркому. Это злокачественная опухоль, которая поражает конечности.

Единственным путем спасения медики назвали ампутацию ноги. Они сообщили, что достаточно будет удалить только голень. На место колена они посоветовали пришить голеностопный сустав. Это должно было, по задумке врачей, облегчить использование протеза. Но в этом случае ступню необходимо было пришивать задом наперед.

Подросток согласился на операцию. Он считает, что не имеет значения то, как выглядит нога. Тристин Стюарт мечтает снова бегать, поэтому добивается своей цели любыми возможными способами.

Операция прошла успешно. Сейчас подросток учится передвигаться с помощью протеза.