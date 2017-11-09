Экзорцист из Ирландии сообщает о росте активности демонов. В то время как специалистов по изгнанию потусторонних сущностей не хватает.

Ирландец Пэт Коллинз является католическим священнослужителем и экзорцистом. Он отмечает, что в последние годы отмечен рост активности демонических сил. Причем процесс этот носит лавинообразный характер. Поэтому священник обратился с просьбой увеличить штат экзорцистов.

Коллинз уверен, что не имеет значения фак того, выдумали люди свою одержимость, или она является реальной. Конечно, отмечает священник, большая часть обратившихся ошибочно считает себя одержимыми демонами. Однако и таким людям необходима помощь. Зачастую в церкви не знают, как помогать таким людям. Поэтому их отравляют к психологу или священнику. Люди же, разочаровавшись, обращаются к мошенникам.

Именно по этой причине необходимы специалисты по изгнанию демонов, которые бы могли отличить психические расстройства от настоящей одержимости.