Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт предположительно покончил с собой

Кит Флинт (Лондон, 49 лет) так и не смог добиться для себя процедуры экзорцизма, навязанной им тысячам своих последователей. «Такие люди, как Кит, позволили многим людям распинать свои собственные муки и демонов в ночных клубах и фестивалях по всей стране», - написал Стюарт255 на форуме, открытом газетой «Гардиан», чтобы отдать дань вокалисту The Prodigy, найденному мертвым в его доме в Эссекс 4-го марта.

«С глубоким потрясением и грустью мы можем подтвердить смерть нашего брата и друга Кита Флинта. Настоящий первооткрыватель, новатор и легенда. Мы всегда будем скучать по нему», - заявили члены группы, которая произвела революцию в музыке девяностых со своим техно-панком, в официальном заявлении.

Лидер группы, Лиам Хоулетт, объявил о предполагаемом самоубийстве своего партнера в душераздирающем сообщении в социальной сети Instagram: «Новости правдивы. Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на этих выходных. Я в шоке, чертовски сумасшедший, растерянный и с разбитым сердцем ... Покойся с миром, брат. Лиам».

Представитель полиции Эссекса официально подтвердил инцидент на ранней стадии. Смерть не рассматривается в качестве насильственной и для судебных органов уже готовятся отчёты по происшествию. Все его родные и близкие уже были проинформированы.