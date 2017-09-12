Врач оригинальным способом поддержал недоношенного младенца. Снимок набрал множество одобрительных комментариев и похвалы.

Один из пользователей социальной сети Reddit опубликовал фотографию, на которой недоношенный младенец «дает кулачек» врачу. Трогательное изображение моментально набрало популярность. Только за сутки публикация собрала более 19 с половиной тысяч лайков.

Изначально фото выложил в Сеть студент шведского медицинского института. Комментаторы оценили поддержку врача, принявшего роды. Также они рассказывали свои истории, как родились недоношенными или стали родителями таких детей.

На фотографии малыш находится в специальном боксе, который поддерживает оптимальные условия для жизни.