Заключенный из Красноярского края победил на всероссийском конкурсе иконописи. В своей работе он изобразил Николая Чудотворца.

Итоги конкурсного мероприятия и торжественная церемония награждения победителей прошли 25 января. Процедура награждения состоялась в одном из залов Храма Христа Спасителя в Москве. Шанс на признание своего таланта заключенный получил в рамках конкурса иконописи «Канон». Он носил всероссийский масштаб.

Бесспорным лидером и победителем признали осужденного из Красноярского края. Дмитрий Федяев отбывает свое наказание в исправительном учреждении №36. На созданной иконе он запечатлел образ святителя Николая Чудотворца.

В связи с тем, что первое место занял представитель исправительной колонии Красноярского края, православная община учреждения была удостоена награды. Была вручена грамота и ценный подарок необходимый для богослужений – потир (специальная чаша).

Руководитель воспитательной службы колонии отметил, что многие заключенные обретают веру в местах лишения свободы. И он лично видит, с каким усердием и желанием осужденные работают над созданием икон.