Об измене своей девушки британец узнал по телевизору. Это выяснилось случайно во время просмотра рекламы популярного реалити-шоу Celebs Go Dating.

Кирран Герлинг смотрел телевизор и увидел анонс реалити-шоу, в котором участвует его девушка Эмма Поллард. Однако события грядущей серии стали полной неожиданностью для британца.

Молодой человек увидел, как его возлюбленная целуется с участником проекта Майклом Таласситисом (полузащитник кипрской футбольной команды).

Узнав об измене, Кирран Герлинг опубликовал разоблачающий пост на своей странице в Твиттер, адресованный своей девушке. Послание он подкрепил фотографией, на которой запечатлен поцелуй.

«Ты не хочешь мне ничего рассказать, детка?» - подписал фото британец. Запись набрала много комментариев, в которых люди выражали свою поддержку молодому человеку и осуждали поведение девушки. Около 4,5 тысяч человек сделали репост этой записи.

Сама же Эмма Поллард публичных комментариев не дала. Однако известно, что съемки в шоу она продолжила.