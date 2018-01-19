Вернувшись из потустороннего мира, китаянка рассказывает об увиденном. Она заявляет, что больше не боится смерти.

Китаянка Сюэ Мей пережила клиническую смерть. Однако ей удалось запомнить все, что с ней происходило. Она отчетливо помнит, как летела по тоннелю и видела собственное тело со стороны. Кроме того, в это время она ясно слышала все разговоры врачей.

Побывав в потустороннем мире, китаянка также утверждает, что видела необычных созданий неизвестных в нашем мире. Они не желали женщине зла. Наоборот, пытались ее успокоить силой мысли, а также проявляли любовь и сострадание.

Китаянке также за недолгую клиническую смерть удалось познать устройство мира. Сюэ Мей объясняет, что все увиденное невозможно передать словами. Главный вывод, который женщина извлекла из своего путешествия: смерть - это не конец.