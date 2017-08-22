Электробусы появятся на дорогах Москвы к осени 2018 года

В первые месяцы осени планируется запуск первых столичных электрических автобусов с бесплатным Wi-Fi и встроенным зарядным устройством для гаджетов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Внедрение электробусов будет происходить в рамках обновления автобусного парка столицы. Было отмечено, что зарядные устройства для электробусов всех производителей будут унифицированы, что позволит заряжать транспорт, даже если он сойдет со своего маршрута.

Новые транспортные средства будут отвечать современным требованиям и мировым стандартам. Во-первых, гарантируется приспособленность для проезда маломобильных пассажиров. Во-вторых, электробусы будут оснащены современным оборудованием для контроля температуры, видеонаблюдения и навигации.

В разработках нового транспортного средства участвуют специалисты крупных научных учреждений и профильных компаний.