Жители Ижевска выстаивают огромные очереди для покупки билетов в Симферополь

В Ижевске выстроилась огромная очередь из тех, кто желает приобрести билеты на курорт. Пользователи Сети удивились большому количеству желающих поехать на отдых в Симферополь.

Снимок был опубликован в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». Автор указал, что очередь появилась из-за продаж билетов до Симферополя. Фотографии, показанные в публикации, хорошо отображают скопление людей. По мнению автора, очередь удивительна, ведь многие жалуются на нехватку денег, но решили потратиться на отдых.

Подписчики группы отнеслись к публикации негативно. Они считают, что рассуждать о чужом финансовом состоянии одно из последних дел. Пользователи Сети порекомендовали автору не завидовать возможностям других, а подумать лично о себе. Часть из них усомнилась в достоверности информации относительно того, что люди стоят в очереди ради билетов для Симферополя. Появились предположения о том, что скопление народа связанно с выдачей социальных проездных, так как других способов их получения нет.