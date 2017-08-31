Изменения в жизни Ольги Бузовой после развода. Как певица вспоминает о замужестве?

Ольга Бузова рассказала о своем браке и разводе с Тарасовым. Певица не смогла сдержать слез вспоминая об этом.

Ольга Бузова – сегодня одна из известнейших личностей на российской эстраде, а также телевидении. Такой бешеный успех, популярность и карьерный рост появились только после развода с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым.

Даже сегодня, спустя полтора года, певица не может сдержать слез при разговоре о неудачном браке. Как говорила сама Ольга Бузова, она верила в то, что вышла замуж раз и навсегда, и никак не могла ожидать предательства со стороны Тарасова. И даже спустя такое немалое время, Ольге больно осознавать, что новоиспеченный холостяк уже через год обрел новую жену, и пара уже даже ждет ребенка.

Сегодня же, Ольга популярна, ее песни у многих на слуху, для многих она кумир, и возможно, известность пришла бы к Бузовой раньше, но, по словам Ольги, муж был ярым противником эстрадной карьеры супруги.

Несмотря на все неприятности, артистка подчеркнула, что сможет пережить боль в душе, и не станет делать ее достоянием общественности, забудет и простит тех, кто когда-то предал и разбил ее чувства.