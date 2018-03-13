Нелли Емолаева попала в эпицентр торнадо

Популярная экс-участница «Дом-2» напугала своих поклонников. Нелли Ермолаева поделилась фотографией торнадо с отпуска в США.

Новая публикация Нелли Ермолаевой удивила и взволновала её поклонников. Популярная экс-участница «Дом-2» опубликовала видеоролик смерча. На кадрах изображён берег моря и сам ураган. Нелли сообщила, что добровольно решила стать очевидцем такого природного явления и вместе с мужем вышла на балкон, чтобы запечатлеть происходящее.

Подписчики Нелли были взволнованы видео. Они написали, что переживают за семью кумира и поинтересовались её впечатлениями. Нелли Ермолаева успокоила их, сообщив, что всё в порядке, и она была потрясена увиденным.

Американские фанаты заметили, что большинство местных жителей предпочитают во время ураганов уезжать из штата и попросили Нелли больше не рисковать своей жизнью.