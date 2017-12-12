Александр Масляков ответил угрозой на неудачную шутку Сергея Светлакова

В студии программы "Сегодня вечером" разгорелась ссора между Александром Масляковым и Сергеем Свелаковым. Вечный ведущий КВН ответил угрозой на обидевшую его шутку.

Александр Масляков был главным героем программы. Там так же присутствовали многие, кто раньше участвовали в КВН. Они вспоминали и сам клуб, и его ведущего. Среди гостей были Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Сергей Светлаков и многие другие звезды российского телевидения.

Сергей Светлаков во время передачи назвал Александра Маслякова "крестным отцом", узнав о том, что внучка Маслякова ведет КВН. Это был намек на сходство с Доном Корнеоне. Шутка обидела ведущего КВН и он ответил с угрозой: "Сережа! Ты ответишь за это, но чуть позже!". После этого Светлаков снова отшутился, отметив, что это будет очень жестоко.

Большинство зрителей полагали, что этот диалог был заранее прописан, однако позже сам Светлаков подтвердил, что ни одна фраза, сказанная участниками конфликта перед камерами, не была подготовлена.

Стоит отметить, что так же ходили слухи о том, что в КВН у юмористов очень маленькие гонорары. Причиной такого мнения стали слова Дмитрия Нагиева, который заявил о том, что этот проект не дал ему огромной прибыли.