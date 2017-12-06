Кейт Миддлтон срочно доставили в больницу из-за начала схваток

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон доставили в больницу святой Марии. Известно, что у нее начались схватки.

В клинике для герцогини выделили целое крыло. Многие утверждают, что условия больницы даже похожи на элитное учреждение. Полагают, что уже сегодня новорожденного малыша королевской четы может увидеть весь мир.

Напомним, что у Кейт Миддлтон и принца Уильяма сын Джордж четырех лет и дочь Шарлотта двух лет. Пол их третьего ребенка еще сохраняют в тайне и подробности неизвестны.

Новорожденный малыш будет пятым претендентом на престол. Перед ним в очереди на престолонаследие стоят принц Чарльз, Уильям и его дети (Джордж и Шарлотта). Принц Гарри в очереди становится только шестым.