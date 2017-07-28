Aznom показал роскошный лимузин на основе пикапа RAM 1500‍

Итальянские тюнеры из ателье Aznom решили превратить пикап Ram 1500 в роскошный внедорожник-лимузин. Модернизированный автомобиль показали публике в рамках фестиваля в Монако.

Тюнинг-ателье взялось за переделку американского RAM 1500 предыдущей генерации с четырёхдверной кабиной. Переднюю часть пикапа сохранили без изменений, тогда как заднюю часть переделали до неузнаваемости.

В ходе доработки мастера установили ещё одну стойку и прикрыли часть грузового отсека, за счёт чего в салоне стало больше свободного места. Для оформления интерьера использовались натуральная кожа и алькантара коричневых оттенков.

В задней части тюнингового RAM 1500 появились два больших кресла, разделённых деревянной консолью, в которую встроили кофе-машину, мини-бар и игровую приставку. Моторная гамма автомобиля осталась без изменений. Пока тюнеры не называют стоимость роскошного внеорожного лимузина, но последнее поколение RAM 1500 предлагается минимум за 1 950 000 рублей.