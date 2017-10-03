Армянские тюнеры выкатили самую роскошную LADA 4x4

Народный умельцы уже не раз дорабатывали легендарный внедорожник LADA 4x4, но в большинстве случает они старались добавить ему мощности. Тюнеры из Армении решили пойти по иному пути и превратить "Ниву" в настоящий роскошный автомобиль.

Во внешности внедорожника произошло немало изменений, но все же он сохранил свой привычный дизайн. Что касается салона, он подвергся кардинальным доработкам. Тюнеры установили новые кожаные сиденья, позаимствованные у BMW E36. Интересно, что подогрев мастера использовали от модели LADA Priora.

Центральная консоль тюнингованной LADA 4x4 дорабатывалась специально для заказчика машины. Роскошный внедорожник получил потолок от Chevrolet Blazer, а под ногами водителя и в багажнике появилась подсветка. Еще одной интересной опцией стала система запуска мотора с помощью кнопки.