«Колхозники и не мечтали»: ТОП-5 красивых тюнингованных LADA представили в сети

Любители тюнинга часто осуществляют доработку российских автомобилей. ТОП-5 наиболее красивых машин бренда LADA представили на просторах интернета.

Инженеры тюнинговых компаний часто дорабатывают LADA Vesta и LADA Priora, производство которой уже завершено. Обычно эти машины стремятся преобразовать в спорткары, для чего авто оснащают аэродинамическими обвесами с внушительным задним спойлером, низкой передней «губой» и большими воздухозаборниками. Для придания автомобилю большей привлекательности, его обустраивают новыми колесными дисками. Интересно, что иногда их делают «заваленными» в духе Stance.

У тюнеров пользуется востребованностью российский внедорожник LADA 4x4 с шильдиком Mercedes-Benz. Вероятно, тюнеры хотели создать «Гелендваген», но хватило только на доработанную «Ниву». Некоторые машины от LADA после тюнинга действительно не узнать. Но не всем по вкусу приходятся такие доработки и многие подвергают этот тюнинг беспощадной критике. «Колхозники и не мечтали», - считают пользователи.