Реставраторы закончили работы на Царской башне и Красном крыльце Кремля

Специалисты завершили косметический ремонт Красного крыльца на Соборной площади Кремля, а также реставрацию Царской башни. До начала ЧМ – 2018 закончат работы еще на двух кремлевских башнях, обещают реставраторы.

По словам официального представителя ФСО Сергея Девятова, на Царской башне отреставрировали кладку, металлическую черепицу, а также белокаменные фрагменты. Такие же работы ведутся на Комендантской, Оружейной и Набатной башнях. К слову, реставраторы обещают закончить Комендантскую башню к 1 мая, Оружейную и Набатную освободить от лесов до начала игр футбольного мирового чемпионата.

Кроме того, закончен ремонт Красного крыльца, являющегося одним из церемониальных мест Кремля. Когда-то его использовали для торжественных выходов, здесь был парадный вход в Грановитую палату, тут проходилипослы иностранных государств. Теперь крыльцо используют во время инаугурации президента - новый глава России выходит на Красное крыльцо, чтобы наблюдать за торжественным маршем Президентского полка.

Красное крыльцо демонтировали в 30-е годы прошлого века. Его восстановили только в 1994 году по оставшимся чертежам и гравюрам. Ремонтируют его впервые.