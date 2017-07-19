У Нюши "исчез" округлившийся живот

О беременности певицы Нюши поговаривали давно. К слову, слухи появились не просто так: на последних выступлениях у девушки был виден округлившийся живот. Вот только он вдруг "исчез", если судить по недавним фото Нюши.

К слову, недавно папараци обнаружили Нюшу возле перинатального центра. Девушка не комментировала этого. Хотя в интервью она уже несколько раз сознавалась в том, что чувствует, что готова стать матерью. По этой причине округлившийся живот, который заметили во время выстепления, никого не удивил, а даже обрадовал поклонников, которые уже решили, что Нюша готовиться к пополнению.

Однако на своих новых снимках в Instagram девушка продемонстрировала идеальный плоский живот. Это ввело подписчиков в заблуждение. Теперь поклонники певицы разделились на два лагеря: одни считают, что она не стала опровергать слухи о беременности ради пиара, а другие полагают, что Нюша просто делиться старыми фото, чтобы все же скрыть свое положение.