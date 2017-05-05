Полину Гагарину засняли с постели с чужим мужчиной

Известная певица Полина Гагарина опубликовала откровенное фото. На снимке она в постели с чужим мужчиной.

На фотографии, которой Гагарина поделилась со своими поклонниками, девушка позирует в нижнем белья, лежа на кровати вместе с режиссером Аланом Бадоевым. Многие подписчики возмущены, мол, у Полины есть муж. Другие выдвинули теорию, что снимок был сделан во время съемок очередного клипа артистки, чем они оба сейчас и заняты. К слову, для Гагариной Алан Бадоев снял уже три видеоработы - "Нет", "Навек" и "Immortal feeling".

Напомним, что сейчас, с сентября 2014 года, Полина Гагарина находится в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Вместе пара воспитывает годовалую дочь Мию. Также у Полины есть 11-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

Недавно Полина Гагарина была зарегистрирована как доверенное лицо Владимира Путина и входила в команду его поддержки в избирательной кампании в 2018 году.