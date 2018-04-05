Рестайлинговый Chevrolet Tracker снова выпускают в Казахстане

Производство моделей Chevrolet и Skoda в Усть-Каменогорске приостановили ещё в 2015 году, а к настоящему моменту на заводе «Азия Авто» снова начали собирать кроссовер Chevrolet Tracker. Примечательно, что автомобиль, который в США продают под именем Trax, вернулся на конвейер в обновлённом виде.

Казахстанское предприятие «Азия Авто» три года назад из-за падения продаж автомобилей в стране перестала выпускать седан Chevrolet Aveo, кроссовер Chevrolet Captiva, а также Skoda Rapid, Octavia и Superb. В прошлом году эти автомобили снова стали производить благодаря улучшению ситуации на местном авторынке. Любопытно, что за это время все модели успели пережить обновление.

Также с конвейера в Усть-Каменогорске начал сходить Chevrolet Tracker, получивший рестайлинговую версию в 2016 году. Модель отличается от предшественника модернизированными фарами, бамперами и радиаторной решёткой. В салоне появилась пересмотренная передняя панель.

Как и прежде, кроссовер предложат с 1,8-литровым «атмосферником» и 1,4-литровым турбодвигателем с четырьмя цилиндрами. В обоих случаях отдача равна 140 л. с., а в роли трансмиссии выступают 5-диапазонная «механика» или 6АКПП.

В «базе» Tracker имеет четыре «эйрбега», стереосистему, ESC и кондиционер. Цены на модель стартуют от 5 602 000 тенге (порядка 1 062 000 рублей).