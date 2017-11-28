В России появился кроссовер Chevrolet Traverse

В России начат сбор заказов на кроссовер Chevrolet Traverse. Машина будет продаваться в стране в 7- и 8-местном исполнении. Американцы уже озвучили рублевый ценник на новинку.

Силовая линейка кроссовера Chevrolet Traverse представлена в России единственным агрегатом V6 объемом 3,6 литра тягой 318 л.с. Мотор укомплектован 9-АКПП и полным приводом. Для рынка РФ предусмотрены три комплектации вседорожника: LE, LT и Premier. Стоимость самой дешевой из них составляет 2 990 000 рублей.

Базовый Chevrolet Traverse имеет семиместный салон, ксеноновые осветители, семь эйрбэгов, бесключевой доступ, дистанционный запуск мотора, электрический стояночный тормоз, датчики давления в шинах, камеру обзора на корме, климатическую установку и круиз-контроль.

Кроссовер Chevrolet Traverse в версии LT стоит в России минимум 3 149 000 рублей. Машина с восьмиместным салоном оснащена 18-дюймовыми дисками, медиасистемой с 8-дюймовым тачскрином, навигатором, акустической системой на 10 громкоговорителей с сабвуфером, с системой активного шумоподавления, трехзонной климатической установкой и многим другим.

Топовая для России версия кроссовера Chevrolet Traverse обойдется клиенту в 3 449 000 рублей. Она особенна хромированной радиаторной решеткой, 20-дюймовыми дисками, большим двухсекционным люком, качественной кожаной обивкой кресел и другими опциями, в том числе, беспилотными.