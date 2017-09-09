Глава МЧС проверит ход борьбы с паводком в Якутии

Владимир Пучков, который исполняет обязанности главы МЧС России, отправился с рабочей поездкой в Якутию, где продолжается весенний паводок.

Главный спасатель страны проконтролирует ход восстановительных работ, побывает в Амгинском улусе и встретится с его жителями, а также проведет рабочее совещание. Свой визит Пучков начал с облета зоны подтопления.

Напомним, с 12 мая в трех районах Якутии был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Ледоход на северных реках привел к подтоплению нескольких сел и поселков в Амгинском, Усть-Майском и Чурапчинском улусах. В зоне паводка оказались более тысячи человек, они были отселены из подтопленных домов. По предварительным оценкам, ущерб от стихийного бедствия превышает 5 миллионов рублей.

Помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации местным спасателям оказывают коллеги из Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и Амурского спасательного центра.