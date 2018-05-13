Жители Иркутска высмеяли «машину мечты» Lexus Camry

У жителей Иркутска появился новый повод для обсуждений в соцсетях. Накануне один из пользователей Instagram показал фотографию, на которой запечатлен «гибрид» автомобилей Toyota и Lexus.

В кадре представлена Toyota Camry образца 90-х годов. Она пригляделась горожанам шильдиком премиального бренда Lexus на кузове. Такой «тюнинг» рассмешил горожан, и они стали высмеивать его в комментариях.

Горожане много шутили по поводу шильдика Lexus на кузове Toyota Camry, и прозвали транспортное средство «машиной мечты». «Подкованным» автомобилистам не захотелось шутить, и они отметили, что на фото запечатлена модель, выпускавшаяся в 1991-1996 годах. На внутреннем рынке автомобиль предлагался под названием Scepter. Кроме того, пользователи вспомнили, что Lexus ES с 2,5-литровым V6 разработан на базе Toyota Camry, и во многом похож на своего соплатформенника.