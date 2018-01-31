Чиновники Саратовской области захотели купить 18 иномарок на 30,9 млн рублей

На сайте Госзакупок появился новый тендер на закупку 18 Toyota Camry 2018 модельного года черного цвета. «Транспортное управление» Саратовской области проведет аукцион на поставку легковых авто.

Согласно прикрепленному техзаданию, Toyota Camry должны быть черного цвета, собранные не раньше 2018 года. Помимо того, в оснащение всех 18 авто должны входить датчики дождя и света, двухзонная система кондиционирования, система кругового обзора, подушки безопасности, система обогрева всех кресел, а также кожаная обивка салона.

Также Toyota Camry 2018 модельного года должна быть с гарантией минимум на три года или на 100 000 километров пробега. После того, как пройдет аукцион и будет заключен контракт, поставщик 18 легковых автомобилей должен предоставить машины не позднее 15 дней. На все авто ведомство Саратовской области готово выделить не более 30 900 000 рублей.