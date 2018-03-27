Российских школьников будут готовить к семейной жизни

До начала лета в регионах появятся методические рекомендации по изучению семейного уклада в школах. Авторами методички являются Министерство образования и науки, а также «Национальная родительская ассоциация».

Инициаторы нововведения предполагают давать детям знания о семейной и возрастной психологии, семейном праве, основах здорового образа жизни, об основных понятиях мужской и женской психологии, организации семейного досуга.

По словам ответственного секретаря НРА Алексея Гусева, авторы проекта рассчитывают вовлечь в образовательный процесс родителей, чтобы они говорили о семейных ценностях с ребятами. Гусев считает, что обязательно нужно объяснять 15-летним простые на первый взгляд определения – взаимопонимание, дружба, любовь.

Документ содержит практические и методические рекомендации как для учителей, социальных педагогов, вожатых, так и для родителей. Кроме общих рекомендаций, в методичку включены типовые сценарии некоторых видов обучающих и развлекательных мероприятий (тренингов, интерактивных игр), которые помогут формировать правильные семейные ценности у подростков. Также планируется выпустить памятки для школьников, плакаты, буклеты на семейную тематику.

Предполагается, что для новой программы не будут выделять отдельные часы, ее темы должны изучаться в курсах других предметов. Кроме того, курс семейного уклада должен быть элективным, то есть оставаться на выбор самого учащегося, считают специалисты.