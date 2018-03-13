Около 5 тысяч московских таксистов пройдут тест на знания английского языка накануне ЧМ-2018

Около 5 тысяч московских таксистов и 800 сотрудников метрополитена должны будут сдать тесты на знания английского языка в преддверии ЧМ-2018.

Как рассказал начальник департамента транспорта столичной мэрии Дмитрий Пронин, все аккредитованные водители такси, а это почти 5 тысяч человек, прослушают лекционный курс, который закончится сдачей обязательных тестов. Кроме английского языка, по словам чиновника в курс включены основы общения с клиентом и поведения на дороге, типичные маршруты для болельщиков чемпионата, обслуживание пассажиров с ограниченной подвижностью и другие вопросы. Если по окончании курсов водитель не сдаст тесты, ему придется посещать дополнительные занятия и тестироваться повторно.

Кроме того, таксисты получат специальные памятки с кратким разговорником, расписанием футбольных матчей, схемами стоянок возле стадионов и другой полезной информацией.

Позаботились столичные власти и об иностранных гостях, которые предпочтут ездить на метро. К началу чемпионата там появятся около 800 англоговорящих работников, которые будут работать на платформах станций. Кроме того, в кассах метрополитена появятся англоговорящие кассиры – их рабочие места будут отмечены специальными стикерами. Установленный для них уровень знаний – pre-intermediate. Дмитрий Пронин рассказал, что языку не только обучали действующих сотрудников метрополитена, но и набирали новых, со знанием языка.