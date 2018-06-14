Таксисты меняют профессию

Московская компания такси Ситимобил начала подготовку своих таксистов к проведению экскурсий по городу. Такая идея пришла в голову организаторам во время проведения Чемпионата мира по футболу, когда в городе было много туристов-болельщиков, которым помимо футбола была интересна и Москва, и Россия в целом.

Обучением таксистов занимаются лекторы проекта «Москва глазами инженера», которые знамениты своими нестандартными подходами к проведению экскурсий. Кроме традиционных достопримечательностей, популярных зданий и маршрутов, таксисты знакомятся с менее известными, но не менее интересными объектами.

Поэтому совсем скоро туристы при заказе такси смогут не только добраться до нужного им места, но и больше узнать о городе, о проходящих в нем мероприятиях, о том, в какой ресторан лучше сходить и в каких местах прогуляться.

Что важно - пассажиры всё так же будут платить только за поездку, не доплачивая за экскурсию. Услуга специальных туристических маршрутов на такси будет интересна людям, ненадолго приезжающим в столицу.

Напомним, что по окончанию ЧМ по футболу, Ситимобил опубликовал список самых популярных мест посещения туристов в дни московских матчей. Первые три места заняли Парк Горького, ТРЦ Океания и ресторан «Валенок». Также в топе ночные клубы Кутузовского проспекта, деловой центр «Москва Сити» и Никольская улица, ставшая неофициальной зоной фанатов футбола.