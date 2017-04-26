Собянин рассказал о планах модернизации всех больниц Москвы

Сергей Собянин рассказал, что власти столицы хотят модернизировать все больницы Москвы. По словам градоначальника, первый шаг уже сделан – им стала реконструкция детской Морозовской больницы. Сегодня она стала центром оказания медицинской помощи самого высокого уровня сложности.

Собянин отметил, что в Морозовской больнице лечат не только москвичей, каждый пятый ее пациент приезжает из регионов. Кроме того, ее доктора проводят программы обучения для специалистов из регионов. В больнице представлены лучшие передовые технологии в области медицины. Но нужно развиваться дальше. «Я думаю, что постепенно все наши городские клиники должны перестраиваться, строиться новые современные корпуса. Мы первый шаг сделали в здравоохранении, сейчас нужно делать следующий шаг на новом уровне», - цитируют Собянина СМИ.

Напомним, 7-этажный новый корпус Морозовской больницы открылся в октябре 2017 года. В нем действует более отделений, в том числе трансплантации костного мозга, нейрохирургии и нейроонкологии, офтальмологии и микрохирургии глаза и другие. Здесь же расположены два современных операционных блока, реанимация, лаборатория, отделение физиотерапии.

В больнице одновременно могут получать лечение 500 маленьких пациентов. Они размещаются в палатах, каждая из которых оснащена тревожной кнопкой для вызова медперсонала и видеонаблюдением.