Идёт развитие программы обеспечения детей местами в детских садиках Москвы

3-го марта в прямом эфире телеканала «Россия 1» мэр Москвы, Сергей Собянин, сообщил о развитии постановленной задачи по созданию дополнительных мест в детских садах столицы, для детей возрастом от 2,5 лет.

«На данный момент, мы смогли справиться с установленной задачей. Всем детям дошкольного возраста успели предоставить места в детсадах, но останавливаться мы не намерены, будем дальше развивать заданное направление» отметил в интервью Сергей Собянин. Ранее сообщалось, что программа, была создана в связи с постановлением президента России «Обеспечить всех детей местами в дошкольных учреждениях».