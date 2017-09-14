Президент Путин – последняя надежда бездомных офицеров из ЖК Центральный застройщика «Славянское Подворье Л»

К главе страны, как к последней инстанции, вынуждены обращаться дольщики Жилищного комплекса «Центральный» в Лыткарино Московской области. Согласно проектной декларации застройщика — «Славянское Подворье Л», комплекс должен быть сдан в эксплуатацию в феврале 2014 года.

Офицеры и их семьи жилья не получили до сих пор – они приобрели его по программе «военная ипотека» и оказались заложниками ситуации. Обращения к главе города Лыткарино Евгению Серёгину, губернатору Московской области, в Минстрой региона и к Министру обороны РФ не возымели должного эффекта. Причина: стройка не внесена в реестр «проблемных», поскольку даты сдачи объекта в эксплуатацию отодвигаются с завидной периодичностью. На настоящий момент прошло несколько таких переносов сроков сдачи дома, дольщики узнают о продлениях строительства лишь с официального сайта застройщика. Там же, на сайте, ООО «Славянское Подворье Л» (генеральный директор Лаврентий Сумбатович Авоян) называет себя «наиболее динамично развивающейся среди Подмосковных строительных компаний» и «социальной ответственной», отмечая, что работает по целевым федеральным программам. Застройщик с гордостью заявляет о планах: строительстве 250 тыс. кв. м. жилья в Лыткарино и здания городской администрации при поддержке властей Подмосковья. Дом, в который должны заселиться военные с семьями, «социальным приоритетом» застройщика, похоже, не является. В данное время работы должна вести компания «КИН», по уверениям, в июле все должно быть готово. Однако стройка стоит, а разрешение на строительство действует до 7 июня. Дольщики опасаются, что их ждет очередное продление сроков сдачи ЖК, либо будущие новоселы получат дом, в котором не готовы коммуникации, отсутствуют лифты в некоторых секциях, не готова система отопления и многое другое. «Бездомный офицер России – это звучит совсем не гордо», - говорят дольщики. Они надеются, что их обращение к Владимиру Путину не останется без ответа, и люди, наконец, получат законное жилье.