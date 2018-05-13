Названы ТОП-5 признаков «битого» автомобиля

Покупка машины с пробегом привлекает многих автомобилистов, но им стоит помнить о рисках, которые их поджидают на вторичном рынке транспорта. Эксперты решили рассказать о пяти признаках того, что перепродаваемое авто попало в ДТП.

Лакокрасочное покрытие может выдать «битость» автомобиля. Если краска кузова машины сверкает как новая, при том, что транспортное средство уже эксплуатировалось 3-5 лет, стоит задуматься над его покупкой. Есть вероятность, что авто перекрасили после повреждения. Если перекрашивались отдельные элементы кузова, это можно будет заметить по разным оттенкам краски.

Необходимо обращать внимание на крепежные элементы и сварные швы. К примеру, должны насторожить болты, неокрашенные в цвет кузова, или поцарапанные инструментом. Сварные швы должны быть ровными и без следов перекраски.

Зазоры между кузовными панелями должны быть везде одинаковыми и ровными. Двери должны захлопываться без каких-либо дополнительных усилий.

Машину, которая попала в ДТП, могут выдать осветители. К примеру, левая фара выглядит обычно, а вторая сверкает, словно только что лежала на прилавке магазина. Это может говорить о том, что ранее осветитель был разбит в аварии, и его заменили.

При ДТП страдает и салон автомобиля, а потому нужно обращать внимание на зазоры между деталями, на то, как панели прилегают одна к другой. Кроме того, скрипы и стуки внутри машины тоже должны насторожить покупателя.