Назван ТОП-5 автомобилей, которые ржавеют уже через три года после покупки

Далеко не всегда коррозионная стойкость кузова автомобиля зависит от его стоимости – после нескольких лет от начала эксплуатации ржаветь начинают многие и дешевые, и более дорогие машины. Стало известно, какие автомобили являются лидерами по этому параметру.

Первую строчку рейтинга занял УАЗ «Патриот», который продолжает ржаветь с невероятной скоростью, к каким бы уловкам не прибегали технологи Ульяновского автозавода. Опытные «УАЗоводы» советуют сразу же побеспокоиться об антикороззионной обработке кузова.

Следующая позиция досталась китайскому кроссоверу Lifan X60. Коррозия – одна из главных проблем многих «китайцев», часто даже после дополнительной обработки «рыжики» все равно спешат проступить на поверхность. Так и найти побывавший в эксплуатации Lifan X60 с чистым кузовом практически невозможно.

Не может с честью устоять против коррозии еще один отечественный представитель автопрома – LADA Granta. Владельцы «Гранты» жалуются, что ржавчине быстрее всего подвергаются элементы подвески и навесное оборудование под капотом. И если на кузове остался скол – «зацветет» моментально.

На четвертом месте оказался один из самых популярных кроссоверов на нашем рынке – «француз» Renault Duster. Проблемы у него почти такие же, как у вышеупомянутой «Гранты», разве что сколы поддаются ржавчине не так быстро.

И замыкает пятёрку еще один кроссовер из Поднебесной – Geely Emgrand X7. Владельцы «китайца» сетуют, что машина с влажностью совсем не дружит – особенно ярко это начинает проявляться уже после пробега в 10 000 км.