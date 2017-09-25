Названа самая чистая область в России

Общественная экологическая организация «Зеленый патруль» составила весенний рейтинг чистоты субъектов РФ. Самым чистым регионом России названа Тамбовская область, а самым грязным – Свердловская.

Кроме Тамбова, чистотой могут похвастать республика Алтай и Алтайский край, Курская и Белгородская области – эти регионы составляют пятерку самых чистых мест России. Хуже всего ситуация обстоит в Свердловской (85 место), Челябинской (84 место), Московской (83 место) и Иркутской (82 место) областях.

Москва в свежем рейтинге оказалась на двадцать третьем месте. Санкт-Петербург – на седьмом.

По словам главы «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, шансы улучшить свои позиции и стать лидерами чистоты есть у Алтайских регионов, которые активней других решают свои проблемы с экологией, а еще Краснодарский край и Кабардино-Балкария.

Экологи впервые составили рейтинг экологической чистоты в 2007 году. Сейчас его обновляют по итогам каждого сезона четыре раза в год.