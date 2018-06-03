Российский космонавт поздравил россиян с праздником с орбиты

Чувства гордости за сою страну и новых достижений пожелал россиянам космонавт Олег Артемьев. Свои поздравления с Днем России он адресовал жителям страны с околоземной орбиты, с борта Международной космической станции.

По словам Артемьева, благодаря труду миллионов россиян, которые работают в ракетно-космической промышленности, сегодня Россия входит в число самых мощных космических держав. За последние десятилетия страна накопила немалый научный и практический потенциал, и сегодня готова к прорывам в разных научных и высокотехнологических отраслях.

Видео праздничных поздравлений космонавта сегодня показал Роскосмос.

Напомним, сейчас в экипаже МКС на орбите находятся два россиянина – бортинженеры Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. В рамках 56-й экспедиции им предстоит совершить выход в открытый космос, а также провести более 60 различных научных исследований.