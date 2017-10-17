Европейский суд подтвердил исключительные права Louboutin на красную подошву

Модный дом Christian Louboutin останется единственным правообладателем обуви с красной подошвой. Европейский суд юстиции поддержал компанию в споре с голландской Van Haren.

Первые пары туфель с красной подошвой дизайнер модной обуви Лубутен выпустил еще в конце 90-х. Однако не смотря на это, время от времени находятся желающие копировать фирменный стиль маэстро. В 2012 году голландская компания Van Haren выпустила коллекцию, в которую вошли в том числе и «лодочки» с красной подошвой. В том же году два производителя начали судебную тяжбу, которая пока так и не закончилась. Сначала иски компаний друг к другу рассматривал суд в Гааге, потом он обратился за помощью в Европейский суд юстиции в Люксембург.

На днях последний вынес решение, согласно которому красная подошва туфель признана частью торговой марки Louboutin. Соответственно, ее использование другими производителями исключается.

Эксперты уже оценили решение суда как знаковое для компаний, которые уделяют много внимания продвижению на рынке своих брендов, и используют в них определенный цвет. Теперь они смогут защитить себя от недобросовестных конкурентов, которые выпускают похожие товары в расчете именно на узнаваемость цветового оформления.

После вынесения вердикта Европейским судом, рассмотрение дела снова вернется в Нидерланды, где оно и должно быть закончено. Christian Louboutin уже доводилось защищать свои знаменитые подошвы в суде. В прошлый раз оппонентом модного дома был другой всемирно известный дом моды - Yves Saint Laurent. Иски компаний рассматривал суд в Нью-Йорке. Он также поддержал исключительные права Лубутен, уточнив, что красный цвет подошв может не признаваться фирменной «изюминкой» лишь в том случае, если туфли полностью красные.